ملبورن الأسترالية تعيد فرض القيود والإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدينة ملبورن، ثانى أكبر مدن أستراليا، إعادة فرض القيود والإجراءات الاحترازية، اليوم الثلاثاء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسط مساعى السلطات للعثور على الحلقة المفقودة فى عودة ظهور المرض لدى 5 حالات.





وووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ستقتصر التجمعات المنزلية على 5 ضيوف، وسيسمح بوجود 30 شخصًا فقط فى التجمعات العامة، على أن تكون الكمامات إلزامية فى المطاعم والحانات والأماكن الداخلية الأخرى من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلى، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 4 يونيو المقبل.

وفى تصريحات للصحفيين، قال جيمس ميرلينو، القائم بأعمال رئيس الوزراء فى ولاية فيكتوريا، إن "هذه خطوة مسؤولة يتعين علينا اتخاذها لمواجهة هذا الانتشار".

وكانت فيكتوريا أكثر الولايات الأسترالية تضررًا من الجائحة خلال الموجة الثانية فى أواخر العام الماضى، حيث رصد فيها نحو 70% من إجمالى الحالات، و90% من الوفيات فى أستراليا، إلا أنها سيطرت على الوباء بعد إغلاق صارم، وبقيت خالية من الحالات لمدة 3 أشهر.