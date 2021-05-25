إصابة 6 أشخاص فى انفجارين بـ كابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن حاكم المقاطعة، محمد حنيف صديقى، قوله إن الانفجار الأول وقع بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق واستهدف مركبة للجيش، بينما وقع الانفجار الثانى فى نفس المنطقة بعد دقائق من الانفجار الأول.
وأضاف أن ثلاثة مدنيين بينهم طفل وثلاثة من أفراد الجيش أصيبوا فى الانفجار، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.
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