انسحاب الحرس الوطنى الأمريكى من الكابيتول فى واشنطن

ووفقًا لـ"فرانس برس"، غادر آخر 2.149 عنصرًا من إجمالى 26 ألف جندى، كانوا قد انتشروا بشكل استثنائى فى واشنطن، مع انتهاء مهمّتهم المتمثلة فى حماية الكونجرس رسميًا نهاية الأسبوع.
وبحسب الوكالة، احتشدت القوات بعدما اقتحم المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مقر الكابيتول، حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة.
وقال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، فى بيان: "لم يحم هؤلاء الجنود المكان فحسب، بل كذلك النواب، ضمنوا إمكانية مواصلة الناس أعمالهم بالشكل المعتاد، دون عوائق".
واقتحم بعضهم مكاتب نواب، ودعوا إلى قتل أعضاء فى الكونجرس، ونائب الرئيس حينها مايك بنس، الذى كان يترأس الجلسة، ما دفع البلاد لإحضار آلاف القوات من الحرس الوطنى، لحماية الكابيتول ليل نهار.
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