مصرع 7 أشخاص إثر تسرب غاز فى مصنع بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المقاطعة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بكين حينما كان مصنع لبراعم الخيزران فى محافظة "تشانجنينج" بمدينة "يبين" يخضع لصيانة المعدات.

وأضافت السلطات أن الضحايا السبع أصيبوا بغيبوبة فى البداية ثم توفوا لاحقا بعد فشل العلاج الطبى فى إنقاذهم، مشيرة إلى أن شخصا واحدا آخر أصيب فى الحادث حالته مستقرة.

وتباشر السلطات المختصة حاليا أعمال التحقيق للوقوف على جميع أسباب وملابسات الحادث.