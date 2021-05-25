جدة - نرمين السيد - وذكرت سلطات المقاطعة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع حوالى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بكين حينما كان مصنع لبراعم الخيزران فى محافظة "تشانجنينج" بمدينة "يبين" يخضع لصيانة المعدات.
وأضافت السلطات أن الضحايا السبع أصيبوا بغيبوبة فى البداية ثم توفوا لاحقا بعد فشل العلاج الطبى فى إنقاذهم، مشيرة إلى أن شخصا واحدا آخر أصيب فى الحادث حالته مستقرة.
وتباشر السلطات المختصة حاليا أعمال التحقيق للوقوف على جميع أسباب وملابسات الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 7 أشخاص إثر تسرب غاز فى مصنع بـ الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.