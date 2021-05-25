الاتحاد الأوروبى يجمد استثمارات بـ 3 مليارات يورو فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - ولدى وصولها إلى القمة الأوروبية، قالت فون دير لاين: "هناك حزمة اقتصادية واستثمارية بـ 3 مليارات يورو كانت جاهزة للصرف، جُمدت حتى تصبح بيلاروسيا ديمقراطية"، مؤكدة أن الاتحاد "سيمارس الضغط على النظام حتى يحترم فى النهاية حرية الصحافة وحرية الرأى".

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد "يدرس فرض عقوبات ضد قطاع الطيران فى بيلاروسيا"، داعية إلى "الإفراج الفورى" عن الصحفى رومان بروتاسيفيتش، المختطف فى مطار مينسك، حسبما نقلت وكالة "إفى" الإسبانية.

وكانت السلطات البيلاروسية أجبرت طائرة تقل على متنها الصحفى رومان بروتاسيفيتش، على الهبوط الاضطرارى أثناء الرحلة من أثينا إلى فيلنيوس.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنهم يدرسون حاليا توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبى على بيلاروسيا، والتى تضم حاليا 88 شخصا و77 كيانا، بما فى ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وابنه ومستشاره فيكتور لوكاشينكو.