تايوان تسجل زيادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا

سجلت تايوان 542 إصابة محلية جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، منها 261 حالة أضيفت لإجمالي إصابات الأسبوع الماضي حيث تواصل تعديل أعداد الإصابات بعد تأخير في الإبلاغ بالحالات الإيجابية.

وقررت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تمديد مستوى الخطر المتعلق بكوفيد-19 حتى 14 يونيو/ حزيران، الأمر الذي يعني استمرار فرض قيود على التجمعات في ظل زيادة الإصابات المحلية.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.