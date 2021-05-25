بسبب "حادث غريب".. رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، جلسة البرلمان بسبب ما قام به النواب بعد اعتذار الحكومة عن الحضور للمرة الثانية.
وقام نواب مجلس الأمة الكويتي بالجلوس في مقاعد أعضاء الحكومة، ما ترتب عليه إعلان الغانم رفع الجلسة.
وأعلن الغانم أن الحكومة أبلغته بعدم الحضور بسبب جلوس النواب في مقاعدهم.
وهذه هي المرة الثانية التي تعتذر الحكومة عن حضور الجلسة لهذا السبب، وقد قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة الأحد الماضي والتي كانت مخصصة لاستجواب 3 وزراء.
والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إنه تم رفع الجلسة الخاصة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائبا.
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