رونالدو يثير التكهنات.. هل نشر رسالة الوداع ليوفنتوس؟

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة عدد فيها إنجازاته الكبيرة التي حققها خلال مسيرته، مما اعتبره البعض إنها "رسالة الوداع" ليوفنتوس الإيطالي.

وفي منشور على حسابه في موقع "فيسبوك"، شكر رونالدو كل من سانده خلال مسيرته، وأكد أنه سعيد جدا بعد أن حقق جميع الألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

واعتبر البعض الرسالة على أنها "الوداع" لفريقه الحالي يوفنتوس، فهي جاءت وكأنها تختم "فصلا" في مسيرته، وتشكر الجميع على إنجازاته في الدول الثلاث.

وكتب رونالدو: "هذا العام لم نتمكن من الفوز بالدوري الإيطالي، ونقدم التهاني لنادي إنتر على اللقب الذي يستحقه، ومع ذلك يحب أن نقدر كل ما حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، لقد أسعدني الفوز بالسوبر الإيطالي وكأس إيطاليا ولقب هداف الدوري الإيطالي، وهذا بسبب صعوبة ذلك في بلد لا يسهل فيها الفوز".

وألمح بقوله: "بهذه الإنجازات لقد وصلت إلى الهدف الذي حددته لنفسي منذ اليوم الأول في إيطاليا وهو الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر، أيضا أن أكون أفضل لاعب وأفضل هداف في بلد ملئ بالنجوم واللاعبين الرائعين والأندية العملاقة والتي لها ثقافة في كرة القدم خاصة جدا".

وجاءت هذه الرسالة بعد أيام من نهاية الدوري الإيطالي، حيث قرر مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو، إجلاس رونالدو على دكة البدلاء بشكل غريب خلال المباراة الأخيرة الحاسمة أمام بولونيا.

وتوقع البعض أن تكون رحلة رونالدو قد انتهت في يوفنتوس، وأنه في طريقه للمغادرة، ومن أبرز المرشحين، ناديه السابق مانشستر يونايتد، وباريس سان جرمان الفرنسي.