واتساب يحظر حسابات 15 متطرفًا إسرائيليًا

جدة - نرمين السيد - قالت "القناة 12" فى التلفزيون الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق المراسلات "واتساب" حظر حسابات 15 ناشطًا ينتمون لليمين الإسرائيلى، بينهم الناشط بنتسى خوفشين، وزوجة عضو الكنيست ايتمار بين غفير، وجميعهم ينتمون لحزب "عوتسماة يهوديت" اليميني المتطرف، ومنظمة لاهافا العنصرية.





وحسبما نقل موقع "i24 news" الإسرائيلى، طلبت وزارة القضاء من شركة "فيسبوك"، باعتبارها مالكة "واتساب"، حظر حسابات النشطاء الإسرائيليين. فيما أكدت شركة "فيسبوك" على أنها ستقوم فعليا بتعليق "الحسابات التى لا تتوافق مع سياساتنا، لمنع الانتهاكات وفقًا لسياساتنا أو القانون المحلى".

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