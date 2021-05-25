السودان يعلن حالة الطوارئ والحظر الليلى فى بورتسودان

جدة - نرمين السيد - أعلن السودان حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلى فى بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر، أمس الإثنين، بعد أعمال عنف قبلى أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، حسبما ذكر بيان ووسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء.





ولم يشر بيان المكتب الإعلامى لحاكم الولاية إلى أى تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية، فيما قال مسؤول طبى محلى، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 13 آخرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا". وأوضح التقرير أن الاشتباكات اندلعت فى بعض المناطق بمدينة بورتسودان، حيث شهدت ولاية البحر الأحمر تاريخًا من الاشتباكات القبلية الدامية بين قبيلتى البنى عامر والنوبة، إلى أن وقع شيوخ القبيلتين اتفاق سلام لوقف العنف فى 2019.

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