إعصار ياس يجلى آلاف المواطنين فى الهند

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الهندية، إن إعصار "ياس" سيكون مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 177 كيلو مترا فى الساعة، وذلك بعد عشرة أيام فقط من إعصار "توكتاى" الذى ضرب السواحل الغربية وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا.

يشار إلى أن حوالى مائة شخص لقوا مصرعهم فى مايو الماضى عندما ضربت عاصفة "أمفان" السواحل الشرقية للهند وكانت أقوى عاصفة تضرب شرق البلاد فى أكثر من عقد، وتسببت فى دمار واسع للقرى والمزارع وانقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين.