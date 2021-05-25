إثيوبيا: عقوبات أمريكا مؤسفة ولا ترقى لمستوى العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أعلن فى وقت سابق أمس الإثنين، فرض قيود على منح تأشيرات إلى أى مسؤول أمنى أو حكومى حالى أو سابق إثيوبى أو أريترى، ثبت ضلوعه فى الانتهاكات التى ترتكب بإقليم تيجراى.
كما أعلن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع فى الإقليم.
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