عاجل.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة "صوت إندونيسيا" فأن مركز الزلزال يبعد عن منطقة "تاهونا" بحوالى 236 كيلو متر، كما كان على عمق عشرة كيلومترات. ولم تصدر أى تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامى"، فيما طالبت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين بالتيقظ تجاه الهزات الارتدادية.

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