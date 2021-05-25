رياح عاتية تضرب برشلونة.. كومان يقدم قائمة سوداء بـ12 لاعبا

جاءت تصريحات مدرب برشلونة رونالد كومان، بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة بالموسم، مثيرة، وتتنبأ برياح تغيير عاتية قادمة لتعصف بالنادي الكتالوني.

وبعد انتصار الفريق على إيبار، في الجولة الأخيرة من الموسم، كشف الهولندي كومان عن معاناته الحقيقية خلال الموسم لأنه عمل مع فريق "لم يختاره هو".

وبتلك الكلمات، أكد كومان تصريحات رئيس النادي خوان لابورتا، الذي أكد أن "تغييرات كبيرة في طريقها للحدوث" في برشلونة.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، فإن كومان يخطط للموسم القادم، مع 9 "ضحايا"، يتوقع أن يعمل على بيعهم أو التخلي عنهم عن الفريق.

وهؤلاء اللاعبين "المنبوذين"، هم البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي صامويل أومتيتي والدنماركي مارتن براثوايت والبرازيليين كوتينيو ونيتو وماتيوس فيرنانديز والبرتغالي ترينكاو والدومينكاني جونيور فيربو والإسباني ريكي بوج.

ووفقا للصحيفة، فأن النادي متقبل لفكرة بيع أو إعارة 3 آخرين، في حال وصول عروض مرضية لهم، وهم الفرنسيان كليمينت لانغليه وعثمان ديمبيلي والإسباني سيرخي روبيرتو.

ويقترب برشلونة من إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، من مانشستر سيتي والجناح الهولندي ميمفس ديباي من ليون الفرنسي.