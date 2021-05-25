الاتحاد الأوروبى يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة ويجدد التزامه بحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وكانت الجهود المصرية أسفرت عن إقرار وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة، فجر يوم الجمعة الماضى، بعد 11 يومًا من العنف القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع.

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