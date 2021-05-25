الملك عبد الله: الأردن لم يأل جهدًا فى الدفاع عن قضايا أمته العادلة

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، على أن الأردن لم يأل جهدًا فى الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد، وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بعيد الاستقلال الوطنى الـ75، الذى يصادف 25 مايو من كل عام.





وفى كلمة إلى الشعب الأردنى عبر "تويتر، اليوم الثلاثاء، قال الملك عبد الله: "بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالى، وحماه جيشه العربى المصطفوى". وتابع العاهل الأردنى: "سيظل استقلالنا بإذن الله رمزًا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا فى الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد. حمى الله الأردن وشعبه العزيز".

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