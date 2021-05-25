ألمانيا تسجل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و653 ألفا و551 بعد تسجيل 1911 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87456 بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167.31 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و584943.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.