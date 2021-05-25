روسيا تسجل 7884 إصابة و393 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7884 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و17795 منذ بدء الجائحة.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة جائحة كوفيد-19 إن 393 شخصا توفوا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 119194.
وفي إحصاء منفصل قالت وكالة الإحصاءات الاتحادية، إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.
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