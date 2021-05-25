العراق: القبض على خلية لعصابات داعش فى بابل

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "السومرية نيوز"، قالت خلية الإعلام الأمنى العراقية فى بيان لها، إنه تم القبض على 8 إرهابيين ضمن خلية إرهابية من عصابات داعش، موضحة أن الخلية نشطت فى جرف النصر بمحافظة بابل لنقل انتحاريين ونصب وتفجير العبوات الناسفة، واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسرى على الهوية.

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