قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش الإسرائيلى، إن الواقعة حدثت عند مفترق طرق جنوبى مدينة نابلس الفلسطينية، زاعمًا أن قوات إسرائيلية فى موقع عسكرى قريب "رصدت مهاجما حاول طعن اثنين من جنود جيش الدفاع الإسرائيلى" عند مفترق الطرق.
وأضاف البيان الإسرائيلى، أن أحد الجنود منع عدة هجمات طعن، وأن قائد القوة الذى كان فى الموقع "أطلق النار على المهاجم وقام بتحييده".
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المواطن الفلسطينى، دون الكشف عن هويته.
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