اعتقال صحفى أمريكى فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - اعتقلت السلطات البورمية مدير تحرير موقع إخبارى أمريكى الجنسية، أمس الاثنين، أثناء محاولته مغادرة البلاد فى رحلة جوية، ليكون بذلك رابع صحفى أجنبى تعتقله ميانمار منذ الانقلاب العسكرى فى أول فبراير الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت "فرونتير ميانمار" المؤسسة التى تدير الموقع، إنه تم اعتقال دانى فينستر، 37 عامًا، عند البوابة الدولية الرئيسية فى يانجون، أثناء استعداده للسفر إلى ماليزيا، موضحة أنه تم نقله إلى سجن إنسين فى يانجون.

وأكدت المنظمة أنها لا تعرف سبب اعتقال فينستر، ولم تستطع التواصل معه، مضيفة: "نحن قلقون على سلامته، وندعو إلى إطلاق سراحه على الفور. أولوياتنا الآن هى التأكد من سلامته وتزويده بأى مساعدة يحتاجها".

وتشهد ميانمار اضطرابات واسعة منذ وقوع الانقلاب العسكرى والإطاحة بالحكومة المنتخبة فى 1 فبراير الماضى، وحيث اعتقلت السلطات متظاهرين، بينهم صحافيون متهمون بالتحريض على المجلس العسكرى، إضافة إلى فرض قيود على الوصول إلى الإنترنت، وحظر البث عبر الأقمار الصناعية، وإلغاء تراخيص العديد من المؤسسات الإخبارية.