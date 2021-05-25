إصابة وزير التعليم الباكستانى بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال محمود فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أظهرت الاختبارات إصابتى بفيروس كورونا. أنا بخير وأشعر بأعراض خفيفة. إن شاء الله سأتعافى قريبا". يشار إلى أن باكستان سجلت 2.253 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 905 آلاف و852 حالة.

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