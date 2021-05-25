البرلمان الإيرلندي يصوت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي

يعتزم البرلمان الإيرلندي هذا الأسبوع التصويت على اقتراح بطرد السفير الإسرائيلي من إيرلندا، على خلفية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال التصعيد الأخير مع الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن 11 نائبا من 4 أحزاب، قدموا اقتراح طرد السفير الأسبوع الماضي، وذلك قبيل سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن الاقتراح المذكور يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وتوسيع المستوطنات بشكل غير قانوني، موضحة أن "وجود السفير الإسرائيلي في إيرلندا لا يمكن الدفاع عنه في ظل هذه الظروف".
ولفت الاقتراح إلى أن "أكثر من 60 طفلا قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "سبب التصعيد الأخير هو محاولة تنفيذ تطهير عرقي بحق 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس".
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