نتنياهو: رد إسرائيل سيكون قويا جدا إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار‎

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الذي يزور إسرائيل للمرة الأولى منذ انتهاء العملية العسكرية ”حارس الأسوار“ ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو بعد لقائه بلينكن: إن ”رد إسرائيل سيكون قويا جدا إذا انتهكت حركة حماس وقف إطلاق النار، وإن ‎إسرائيل ستحتفظ دوما بحق الدفاع عن النفس أمام إيران“.

وأضاف، أنه ناقش مع بلينكن كيفية تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.‎

بدوره، قال بلينكن، إنه ”جاء للمنطقة لمحاولة الحد من التوتر“، وإن الرئيس الأمريكي جو بايدن‎ أوضح أن الولايات المتحدة ”تؤيد تماما حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ القادمة من قطاع غزة“.‎

وأضاف، أن الولايات المتحدة ”تتشاور مع إسرائيل بشأن الاتفاق النووي مع إيران‎“، وأن واشنطن ستعمل على ”حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم مساهمات‎ في هذا الشأن“.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بدأ اليوم زيارة لإسرائيل، في مستهل جولة له في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.