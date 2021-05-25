بلينكن: سنمنع حماس من الاستفادة من أموال إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن حضوره إلى إسرائيل يهدف إلى تخفيف التوتر فى القدس، ودعم جهود إعادة الإعمار فى غزة، مشددا على أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل.





وتعهد وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على تقديم مساعدات للفلسطينيين مع الحرص من عدم استفادة حركة حماس من هذه المساعدات، قائلا: "أمامنا الكثير من الأمل والثقة ونسعى لمضاعفة الجهود لتحقيق السلام.. والولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولى لإعادة إعمار غزة وسنقدم مساهمات". وأضاف، "مهمتى فى المنطقة هى العمل على خفض التوتر"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل ضد هجمات حماس. وفيما يخص إيران، قال بلينكن: "نتشاور مع إسرائيل بشأن الاتفاق النووى الإيرانى، وسنعمل معها لمكافحة نشاطات طهران المزعزعة فى المنطقة".

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