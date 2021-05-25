أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس الشورى اليمنى.. ويؤكد دعم الجامعة لاستقرار صنعاء

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، السيد أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى اليمنى والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط، أعرب خلال اللقاء عن اقتناعه بأن أغلبية اليمنيين يريدون العيش فى يمنٍ موحد ومستقر، بعيداً عن الصراعات والحروب، وأن الجامعة تدعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

وأضاف المصدر، أن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لعرضٍ مفصل من "بن دغر" حول آخر مستجدات الوضع الميدانى والسياسى على الساحة اليمنية، وأنه أوضح من جانبه أن الحوثيين لا زالوا يرفضون أية مبادرات مطروحة للحل السياسى، عِلماً بأن هذه المبادرات لا تستبعدهم من مستقبل اليمن، ومشيراً إلى أن التأثيرات الإقليمية على الحوثيين تبدو غالبة على قرارهم السياسى.

ونقل المصدر عن أبو الغيط، تأكيده أن الهجمات التى يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، وكذلك على المدنيين فى مأرب وغيرها، لن يكون من شأنها سوى إطالة معاناة اليمنيين فى كافة أنحاء البلاد، مطالباً جماعة الحوثى بالالتفات إلى مصالح اليمن ومعاناة شعبه الذى أنهكته سنوات الصراع، بدلاً من الانجرار خلف أجندات أطراف إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.