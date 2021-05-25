نتنياهو بعد لقاء بلينكن: إسرائيل سترد بقوة على حماس إذا انتهكت الهدنة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن رد إسرائيل سيكون قويًا جدًا إذا انتهكت حماس وقف إطلاق النار.





وقال بلينكن الذى بدأ جولة فى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، إنه "جاء للمنطقة لمحاولة الحد من التوتر"، مضيفًا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أن بلاده تؤيد تمامًا حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة الصواريخ من غزة. وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولى لإعادة إعمار غزة، وستقدم مساهمات".

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