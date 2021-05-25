الإعلام الأمريكى يشيد بدور مصر فى وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - سلطت وسائل الإعلام الأمريكية، الضوء على المحادثة الهاتفية التى جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى جو بايدن، مشيدة بالدور المصرى فى وقف إطلاق النار بغزة.





قالت وكالة "بلومبرج"، إن المكالمة تناولت التطورات الأخيرة فى الشرق الأوسط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وأشارت الوكالة إلى تغريدة الرئيس السيسى عن المكالمة والتى قال فيها: "سعدت اليوم بحديثى المطول مع فخامة الرئيس بايدن والذى اتسم بالتفاهم والصراحة والمصداقية فى كافة الموضوعات التى تم البلدين والمنطقة.. وأود ان أؤكد أن الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية فى كافة الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية".

وأضافت الوكالة أن بايدن أشار إلى عزم واشنطن العمل لاستعادة الهدوء إحياء عملية السلام. وتبادل الرئيسان أيضا وجهات النظر حول قضية سد النهضة، ولفتت إلى أن الرئيس السيسى رحب بالجهود الامريكية المستمرة لحل القضية، وأكد السيسى على الطبيعة الهامة لحقوق المياه لمصر والسعى للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونيا له قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

ونقلت الوكالة تصريح المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسى وبايدن ناقشا أيضا حقوق الإنسان واتفقا على التواصل فى حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة حول هذه القضية.

وفى سياق متصل، أبرزت صحيفة "ذا هيل" الأمريكة المحادثة الهاتفية، الثانية بين بايدن والسيسى فى أقل من أسبوع، وقالت إن بايدن وجه الشكر للرئيس السيسى لدبلوماسية مصر الناجحة والتنسيق مع الولايات المتحدة لإنهاء العداوات فى إسرائيل وغزة وضمان عدم حدوث العنف مجددا.

وقالت الصحيفة، إن مكالمة السيسى وبايدن جاءت فى نفس اليوم الذى أعلن فيه البيت الأبيض عن زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للشرق الأوسط، والتى تشمل لقاءئه بالرئيس السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة.

وأكدت الصحيفة أهمية دور مصر فى اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى قدرتها على التفاوض مع كلا الطرفين إسرائيل وحماس.