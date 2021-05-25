مفتى القدس: المعركة مستمرة ولم تنته

وقال الشيخ حسين - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن "المعركة فى القدس مستمرة ولم تنته، كما أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداء عليه ما زالت متواصلة"، مؤكدا أن الرباط فى المسجد الأقصى وإعماره وشد الرحال إليه فى كل الأوقات أمر هام، ويشكل إعمارا للمسجد، وتحدياً للاحتلال الإسرائيلى، ودفعا لأذى الجنود والمستوطنين.
فى سياق متصل، أكد المفتى العام للقدس أن ما يحدث فى حى الشيخ جراح من محاولات تهجير 28 عائلة، تطهير عرقى ومحاولة لفرض واقع جديد، يتم فيه تطويق أحياء البلدة القديمة.
وقال إن هذه المنازل من حق ساكنيها، وهم يمتلكون كل الوثائق والدلائل التى تثبت ملكيتها، لافتاً إلى أن محاكم الاحتلال هى ذراع فى المشروع الاستعمارى، ولن تحكم لصالح الفلسطينيين.
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