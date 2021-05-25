نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن نفسها ضد النظام الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وقال نتنياهو بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الذى يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط على خلفية الأحداث الأخيرة: " نثمن الدعم العسكرى الأمريكى لإسرائيل".

وأضاف: "ناقشنا كيف نمنع حركة حماس من التسلح والحصول على السلاح"، لافتا إلى أنه "اذا خرقت حماس وقف إطلاق النار، سيكون ردنا قاسى جدا".

وفيما يخص الشأن الإيرانى، قال نتنياهو: "إيران أهم القضايا التى ناقشناها، طلبت ألا تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية، لأن ذلك يعنى حصول ايران على الترسانة النووية بغطاء دولي"، مشيرا إلى أنه "حتى لو تم العودة الى الاتفاقية النووية، فإن إسرائيل ملتزمة بالدفاع عن نفسها ضد مساعى النظام فى إيران للحصول على السلاح النووى".