الناتو يرحب بالعقوبات الأوروبية على بيلاروسيا

وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأستونى كاجا كالاس، قال ستولتنبرج إن "إجبار بيلاروسيا رحلة ركاب على الهبوط، أمر خطير وغير مقبول".
واعتبر أمين حلف الناتو أن الحادث "خطف من قبل دولة، يوضح كيف يهاجم النظام فى مينسك الحقوق الديمقراطية الأساسية ويقمع حرية التعبير والإعلام المستقل".
وتابع: "أرحب بالإجراءات الإضافية التى وافق عليها الاتحاد الأوروبى"، مشددًا على الحاجة إلى إجراء تحقيق دولى عاجل.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الناتو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبحث الواقعة الخاصة بقيام بيلاروسيا بإجبار طائرة على الهبوط الإضطرارى، مطلع الأسبوع الجارى، لأجل اعتقال صحفى معارض كان على متن الطائرة.
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