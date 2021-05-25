الصفدى: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم جريمة حرب.. ويجب التوصل لحل سياسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، حاملاً رسالة تضامن ودعم من الملك عبد الله الثانى.





وقال الصفدى، خلال لقائه الرئيس محمود عباس، إن "مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة إيجابية يجب العمل عليها للتوصل لحل للقضية الفلسطينية"، مؤكدا على موقف بلاده الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف، أن الطريق إلى هدنة دائمة يتمثل فى حل أساس الصراع والذى سيكون بإنهاء الاحتلال، مطالبا بوقف الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية غير الشرعية فى الأقصى والقدس.

وتابع الصفدى، بالقول: ندعم قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن السلام يتحقق بتلبية مطالب وحقوق الشعب الفلسطينى وعلى إسرائيل وقف عمليات ترحيل وتهجير الفلسطينيين من القدس.

وفى ختام حديثه، أكد الصفدى، على ضرورة تنسيق الجهود مع السلطة الفلسطينية بشأن إعمار غزة، والتوصل لحل سياسى يضمن عدم تكرار التصعيد الإسرائيلى، قائلا إن "ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم جريمة حرب لا يسمح بها المجتمع الدولى".