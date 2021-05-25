طالبان تتعهد بتأمين الدبلوماسيين وعمال الإغاثة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم: "تطمئن إمارة أفغانستان الإسلامية جميع الدبلوماسيين والعاملين فى المنظمات الإنسانية على أننا لن نمثل أى تهديد لهم"، مضيفًا "سنوفر بيئة آمنة لأنشطتهم".

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