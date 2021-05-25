رئيس الوزراء البريطانى يدعو للإفراج الفورى عن المعارض البيلاروسى

جدة - نرمين السيد - وكانت بيلاروسيا قد دعت مجموعة الطيران الدولية للتحقيق فى تحويل مسار الطائرة التابعة لشركة ريان إير، حيث أجبر مطار مينسك طائرة تقل معارضا لنظام ألكسندر لوكاشنكو على الهبوط واعتقال المواطن، وهو الحادث الذى وصفه الاتحاد الأوروبى بأنه "فضيحة دولية"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

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