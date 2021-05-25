روسيا تعلق على اتهامها بالتورط فى حادثة الطائرة بـ مينسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف خلال تعليقه على تصريح وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب الذى شكك فى إمكانية وقوع الحادث دون "موافقة ضمنية على الأقل من موسكو": "لديهم هوس بالروسفوبيا والهذيان بإلقاء اللوم على روسيا فى كل شيء. من المحتمل أن يصل الأمر بهم قريبا إلى درجة اتهام روسيا بأنها المذنبة فى وجودها".

وشدد بيسكوف على أن موسكو، لا توافق على مثل هذه الاتهامات، لكنها تراقب ذلك بصبر.

وقال ممثل الكرملين "لكننا نتفهم أنه فى مثل هذه الحالات، على الأرجح، لا فائدة من محاولة حتى تقديم الشرح. فى الواقع، نشاهد أن الرهاب والتهجس أخذا يسودان هنا ولم يعودا يفسحان المجال لأصحاب هذه التصريحات لكى يقوموا بتقييم رصين للأحداث".

يشار إلى أن السلطات البيلاروسية، كانت قد أعلنت أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" هبطت اضطراريا فى مينسك، وتم اعتقال الناشط والمدون المعارض المقيم خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش، والذى كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا.