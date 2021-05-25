أخبار اليمن : تسجيل 78 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 78 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة وشن الطيران غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 78 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 وأربعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 26 قذيفة و57 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وتضمنت الخروقات خمس غارات لطيران تجسسي على الجبلية والفازة وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي المنظر والفازة والتحيتا .
وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.
وذكر أن طيران العدوان التجسسي شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد شن الطيران الحربي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.
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