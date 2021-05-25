بيان القمة الأوروبية: الاتحاد سيقدم 100 مليون جرعة لقاح للدول النامية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان القمة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن احتواء الأزمة الصحية يقتضى مقاربة شاملة على الصعيد العالمى، مشيرة إلى أن الاتحاد سيقدم 100 مليون جرعة لقاح للدول النامية قبل نهاية العام.

كما أوصت القمة الأوروبية بمراجعة إجراءات السفر داخل الاتحاد منتصف يونيو المقبل، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.