تجدد الاشتباكات العرقية فى إثيوبيا وفرار موجة لاجئين جديدة إلى السودان

جدة - نرمين السيد - ارتفعت أعداد الإثيوبيين الفارين من المواجهات العرقية فى إثيوبيا نحو القضارف السودانية، إلى 625 لاجئًا، بعد موجة لجوء جديدة، اليوم الثلاثاء، حسبما كشفت وسائل إعلام سودانية.





ووفقًا لما ذكره موقع "سودان تربيون"، فقد استقبلت ولاية القضارف السودانية عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيجراى منذ نوفمبر الماضى، وذلك فى أعقاب حرب شنها الجيش الإثيوبى على الإقليم الواقع فى شمال البلاد، والذى تسكنه أغلبية من عرقية التيجراى التى حكمت إثيوبيا خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار الموقع إلى أن توسع نطاق المواجهات ليشمل قبائل القمز والأمهرا فى إقليمى بنى شنقول والأمهرا، أسفر عن موجات لجوء جديدة إلى ولاية النيل الأزرق، جنوب شرق السودان، وفى الأسبوع الماضى تدفق فارون من القّمز نحو ولاية القضارف أيضًا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى تجدد الاشتباكات بين مليشيات الأمهرا والقمز فى إقليم أمهرا المحاذى لولاية القضارف شرق السودان.

وأدت المعارك العرقية الأخيرة فى إثيوبيا إلى سقوط عشرات القتلى وهروب 334 إلى السودان، ليرتفع إجمالى الفارين منذ اندلاع المواجهات بين الأمهرا والقّمز إلى 625 لاجئًا، حسبما أكد "سودان تربيون".

وكان منصور التوم، مدير التنسيق والمتابعة بحكومة ولاية النيل الأزرق، أكد منذ فبراير الماضى، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين من قبائل القمز بلغ 3052 لاجئًا، ومنذ ذلك الحين تزايد تدفقهم من إقليم بنى شنقول.