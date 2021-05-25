غدا.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمى للملكية الفكرية

وسيتضمن الاحتفال عدة جلسات لمناقشة عدد من المحاور ويقدمها عدد من الخبراء من جمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية، ومن أهمها دور الابتكار لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز قيمة منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كيفية تعزيز مقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من نظام الملكية الفكرى، ودور الجامعات فى تعزيز الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض أفضل التجارب والممارسات الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأفادت الدكتورة مها بخيت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الأساس الطبيعى لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر شعار الاحتفال هذا العام فرصة من اجل تسليط الضوء على الدور المحورى الذى تلعبه الملكية الفكرية فى تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ومساعدتهم على بناء مشروعات أقوى وأكثر قدرة على التنافس فى كافة بلدان العالم، وذلك من خلال تشجيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على أهمية استخدام الملكية الفكرية بالنسبة لشركاتهم وذلك لتطوير قدرتهم لسرعة الوصول إلى السوق.
والجدير بالذكر أنه سيشارك فى هذا الاحتفال المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية فى الدول العربية وعدد من الخبراء والباحثين فى مجال الملكية الفكرية ورواد أعمال وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة.
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