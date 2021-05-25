عاجل.. سلطات الانقلاب فى مالى تعلن تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم

جدة - نرمين السيد - وجرى اعتقال رئيس مالى باه نداو، ورئيس وزرائه، مختار وان، بعد مرور عدة ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة عقب مشاورات بين نداو، وجماعات المجتمع المدني.
فيما طالب رئيس الكونغو الديمقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، فيليكس تشيسيكيدى، بالإفراج الفورى وغير المشروط عن قادة المرحلة الانتقالية الذين اعتقلهم الجيش فى مالى.
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