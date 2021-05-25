ضابط بالجيش الألمانى يعترف بتخطيطه لهجوم واتهام اللاجئين بتنفيذه

جدة - نرمين السيد - واعترف الضابط الألمانى فرانكو إيه، والمتهم بالتخطيط لهجوم لدوافع يمينية متطرفة، بجزء من الاتهامات المنسوبة إليه فى محاكمته أمام المحكمة الإقليمية العليا فى فرانكفورت، قائلاً إنه سجل نفسه بهوية مزورة كطالب لجوء سورى.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، تجنب المتهم الاعتراف بالاتهام الأساسى المنسوب إليه من الادعاء العام الاتحادى، بالتخطيط لهجمات تستهدف ساسة، انطلاقا من دوافع يمينية متطرفة.

وكان الادعاء الألمانى اتهم فرانكو إيه، بانتحال صفة طالب لجوء فى ألمانيا، والتخطيط لهجمات لتحويل أصابع الاتهام إلى اللاجئين، وزعزعة الثقة فى سياسة اللجوء.

وخضع المتهم للحبس الاحتياطى فى أبريل 2017، ولمدة 6 أشهر، بسبب هذه الاتهامات، إلى أن صدر قرار بإلغاء اعتقاله فى نوفمبر 2017، وأطلق سراحه.