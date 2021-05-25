أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على السباعي

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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على السباعي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي علي دحان السباعي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية السود محافظة عمران، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ على السباعيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي علي دحان السباعي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية السود محافظة عمران، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالفتاح علي علي السباعي، واخوانه، وكافة آل السباعي بمديرية السود محافظة عمران، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون"



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