روسيا تؤيد فكرة رفع الحماية عن براءات اختراع اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وقال موراشكو - فى كلمته أمام جمعية الصحة العالمية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إنه من أجل زيادة توافر اللقاحات، تدعم روسيا فكرة رفع الحماية عن براءات الاختراع الخاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وكانت الهند وجنوب إفريقيا قد قدمتا اقتراحًا، فى وقت سابق، بتعليق عمل براءات الاختراع الخاصة بأدوية فيروس كورونا فى منظمة التجارة العالمية خلال عام 2020، ونال الاقتراح دعم ما يقرب من 60 دولة، وذلك بسبب الخوف من أن تتقدم الدول المتقدمة بشكل كبير على الدول الأخرى من حيث معدلات التطعيم.