الكرملين: سنعلن قريبا قرارنا حول لقاء بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه سيتم الإعلان قريبا عن قرار بلاده بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن.





وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية، "سأمتنع فى المرحلة الحالية عن أى تعليقات حول هذا الموضوع، وسنصدر إعلانا بهذا الشأن عما قريب". جدير بالذكر أن العلاقة بين روسيا وأمريكا كانت قد توترت بسبب ملفات كثيرة، أهمها خلافات بشأن أوكرانيا ومصير المعارض أليكسى نافالنى واتهامات بالتجسس والتدخل فى الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو، إضافة إلى الملف السورى.

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