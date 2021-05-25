القبض على اثنين من إرهابىّ داعش فى المغرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "Le360"، قال المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى فى المغرب، إن العملية جاءت فى إطار الجهود لتحييد التهديد الإرهابى فى المملكة. وأوضح المكتب أن الموقوفين أعلنا البيعة لزعيم تنظيم داعش الإرهابى، وخططا للانخراط فى مشاريع إرهابية داخل المملكة، واستهداف مؤسسات حيوية وعناصر أمنية.

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