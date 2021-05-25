أرمينيا تعلن مقتل جندى فى اشتباكات حدودية مع أذربيجان

جدة - نرمين السيد - واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية جارتها أذربيجان بقصف مواقع تابعة لأرمينيا فى إقليم ناغورنى قره باغ، المتنازع عليه بين البلدين. وكانت روسيا أقرت هدنة لوقف إطلاق النار بين البلدين منذ أشهر، بعد تجدد الحرب والاشتباكات العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان منذ شهر سبتمبر الماضى، ليأتى حادث اليوم فى خرق للهدنة من الجانبين.

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