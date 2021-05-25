طهران: لسنا بحاجة لمفاوضات مع واشنطن خارج إطار الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا العالقة لاستئناف العمل بالاتفاق النووى لبلاده، والتوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووى الإيرانى فى فيينا قربيا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، قال ربيعى، إنه لا ضرورة للتفاوض مع واشنطن على ملفات خارج إطار الاتفاق النووى، لافتًا إلى قرار بلاده بتمديد اتفاقٍ للمراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن التمديد "رسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الإسلامية مصممة على إنجاح مفاوضات فيينا فى أقرب وقت". وكان مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، ورئيس الفريق الإيرانى المفاوض عباس عراقجى، غادر طهران صباح اليوم الثلاثاء، متجهًا إلى فيينا، للمشاركة فى الجولة الخامسة من المفاوضات الرامية إلى إعادة طهران إلى الاتفاق النووى الموقع عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.

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