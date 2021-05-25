مجلس كنائس الشرق الأوسط ينعى البطريرك العشرون للأرمن الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "غيب الموت ظهر اليوم غبطة البطريرك كريكور بيدروس العشرون، كاثوليكوس بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك، عن عمر ناهز 88 عامًا.. صاحب الغبطة أحد أعضاء مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك وأبرز الداعمين للحركة المسكونيّة ومجلس كنائس الشرق الأوسط".

وتابع: "بكثير من الحزن والأسى تتقدّم الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط بأحرّ التعازى من أصحاب السّيادة آباء كنيسّة الأرمن الكاثوليك ومن عائلة الفقيد الكبير ورعيته التى أحبته.. راجين من الربّ يسوع القائم من بين الأموات أن يشرِكه بقيامته ويكافئه بالأكاليل السماوية".

واختتم البيان: "على رجاء القيامة، لترقد نفسه بسلام الرب يسوع".