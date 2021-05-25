السودان: يجب وجود ضمانات دولية فى التفاوض بسبب تعنت إثيوبيا حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت بالفعل فى عملية الملء الثانى لسد النهضة، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.





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