عاجل.. فرنسا تدين الانقلاب فى مالى وتطالب بالإفراج عن الرئيس الانتقالى

جدة - نرمين السيد - وكان تم اعتقال رئيس مالى باه نداو، ورئيس وزرائه، مختار وان، بعد مرور عدة ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة، فيما أعلنت سلطات الانقلاب فى مالى، تجريد القادة الانتقاليين من صلاحياتهم.

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